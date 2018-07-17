Производственный комплекс «Обского льна» продан новосибирской строительной компании

Производственный комплекс новосибирской компании «Обской лен» нашел покупателя. Им стало ООО «Строительная компания „Сибиряк“, предложившее 2,45 млн руб.

Итоги торгов, которые прошли в ходе банкротства ЗАО „Обской лен“, опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. В лот, который продавался в форме публичного предложения с постепенным снижением цены, вошли главный производственный корпус предприятия площадью 2,6 тыс. кв. м, земельный участок в 2,7 га и еще целый ряд объектов. Все они находятся в селе Легостаево Искитимского района Новосибирской области

ЗАО „Обской лен“ наряду с ЗАО АПК „Маслянинский лен“ и ЗАО АПК „Гусельниковское“, входило в состав группы компаний „Хорс“ — некогда одного из крупнейших сибирских производителей льна. В конце 2013 года в группе говорили о намерении создать высокотехнологичное производство льняной пряжи из длинного волокна за €65 млн Но все предприятия „Хорс“ оказались в процедуре банкротства из-за тяжелого финансового положения.

По данным ЕГРЮЛ, ООО СК „Сибиряк“ создано в 2016 году. Его единственным учредителем указан Павел Ханжин.

На земли „Обского льна“ претендентов пока не нашлось. На торги выставлялось четыре участка в Искитимском районе площадью от 673 до 1,7 тыс. га, но заявок подано не было.