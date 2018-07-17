Ещё
ДВФУ разработает метод расчёта ледовых нагрузок на платформы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ДВФУ разработает метод расчёта ледовых нагрузок на платформы 

News.ru 1 час назад
Дальневосточный федеральный университет планирует подписать с «Роснефтью» договор о предоставлении услуг по разработке метода расчета ледовых нагрузок.
Это необходимо для эффективной работе на арктическом шельфе, пишет ТАСС.
Начальник научно-исследовательской лабораторией ледовых исследований Егор Помников рассказал, что сейчас в компанию направлены предложения о проведении университетом научно-исследовательской работы «Разработка методик и инструментов расчета ледовых нагрузок по результатам полевых исследований, моделирования структуры, прочностных свойств, неоднородности ледяного покрова».
По словам Помникова, специалситы вуза уже проводили подобные работы для «Роснефти».
Несколько лет назад была разработана система оценки показателей освоения шельфовых месторождений.
В прошлом году здесь провели работу для «Роснефти» по изучению увеличения продолжительности сезона бурения для мобильных платформ в океанах в условиях меняющегося оледенения.
News.ru: последние новости
Как наесться грибов и остаться в живых В гаванской авиакатастрофе обвинили пилотов Полиция обыскала кабинет замглавы Вологды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки169
Назван богатейший человек современности39
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США318
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США517
Известная модель найдена мертвой в своем доме6
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение