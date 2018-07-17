ДВФУ разработает метод расчёта ледовых нагрузок на платформы

Дальневосточный федеральный университет планирует подписать с «Роснефтью» договор о предоставлении услуг по разработке метода расчета ледовых нагрузок.

Это необходимо для эффективной работе на арктическом шельфе, пишет ТАСС

Начальник научно-исследовательской лабораторией ледовых исследований Егор Помников рассказал, что сейчас в компанию направлены предложения о проведении университетом научно-исследовательской работы «Разработка методик и инструментов расчета ледовых нагрузок по результатам полевых исследований, моделирования структуры, прочностных свойств, неоднородности ледяного покрова».

По словам Помникова, специалситы вуза уже проводили подобные работы для «Роснефти».

Несколько лет назад была разработана система оценки показателей освоения шельфовых месторождений.

В прошлом году здесь провели работу для «Роснефти» по изучению увеличения продолжительности сезона бурения для мобильных платформ в океанах в условиях меняющегося оледенения.