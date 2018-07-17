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В Заринске появятся тренажерные залы под открытым небом
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В Заринске появятся тренажерные залы под открытым небом 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Спортивные площадки с современными уличными тренажерами появятся на территории двух школ в Заринске в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Около двух тысяч учащихся получат возможность бесплатно заниматься спортом в любое время.
Автор проекта Дина Кондакова считает, что спорт должен быть доступен каждому, а тренажеры под открытым небом помогут продвижению здорового образа жизни. Поэтому девушка решила добиваться не только ремонта школьных стадионов, но и строительства спортивных площадок в образовательных учреждениях.
«Когда будут стоять уличные тренажеры, то не будет ограничения во времени, не будет ограничения в денежных средствах. Это просто желание человека потратить свое свободное время на здоровый образ жизни», — говорит Дина.
В школе №15 реализовать проект стало возможным благодаря участию в корпоративном конкурсе Алтай-Кокса «Молодой лидер». Дина Кондакова стала финалисткой и в рамках программы социальных проектов «Стальное дерево» получила 300 тысяч рублей.
Но на этом девушка не остановилась и обратилась за финансовой поддержкой в Фонд Александра Прокопьева. На покупку новых тренажеров, которые будут установлены на пришкольных территориях, Фонд выделил 200 тысяч рублей.
«Наша молодежь инициативна и ищет любые способы для реализации своих идей», — отметил Александр Уманец, директор дирекции по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса.
В настоящее время решается вопрос по количеству и видам тренажерам. Хочется отметить, что все чаще в реализации социальных проектов на Алтае помогают и люди, и бизнес, и государство.
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