Подмосковный бизнес зарегистрировал более 147 тыс. онлайн‑касс в рамках реформы ККТ

Подмосковье в рамках перехода на контрольно-кассовую технику (ККТ) нового типа зарегистрировано свыше 147 тысяч онлайн-касс, при этом около 30% из этого количества оформили индивидуальные предприниматели, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

«Завершился второй этап всероссийской реформы порядка применения контрольно-кассовой техники. В Московской области в новом порядке зарегистрировано 147,3 тысячи единиц контрольно-кассовой техники, что превышает ее дореформенный парк на 77,4%. Электронным способом было зарегистрировано 127,3 тысячи касс, что составляет 86,5% от всего парка ККТ», — отмечается в сообщении.

При этом юридические лица зарегистрировали 104,7 тысячи единиц ККТ, 42,6 тысячи касс зарегистрировали индивидуальные предприниматели. Необходимо отметить, что право на получение налогового вычета в размере 18 тысяч рублей на каждый экземпляр зарегистрированной ККТ утрачивают индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшие кассу после срока, обязывающего ее применять.

«Кассовая реформа формирует равные конкурентные условия для бизнеса, сокращает документооборот, позволяет предпринимателю оперативно контролировать выручку и работу персонала, поступление всей информации о продажах в налоговые органы в режиме онлайн позволит налоговикам сократить число проверок», — уточняется в сообщении.

Закон о переходе на контрольно-кассовую технику нового типа вступил в силу 15 июля 2016 года, а регистрировать кассы старого типа налоговые органы перестали с 1 февраля 2017 года. Работать с зарегистрированными ранее аппаратами можно было до 1 июля 2017 года, после этого срока предприниматели обязаны использовать только кассы нового образца.

С 1 июля 2017 года онлайн-кассы стали обязательными для всех, кто уже использует контрольно-кассовую технику (ККТ), с 1 июля 2018 их применение обязательно для плательщиков единого налога на вмененный доход и патента, а также занятых в сфере услуг.

Все данные с новых кассовых аппаратов автоматически в режиме реального времени поступают в налоговую службу. Покупатель может, помимо бумажного чека, запросить электронный чек, подписанный электронной цифровой подписью продавца.