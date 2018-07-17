ИПэшники тоже плачут. Новые требования закона вызвали недовольство

Большинство представителей малого бизнеса, кто находится на патентной или вменённой системе налогообложения, до последнего времени были освобождены от установки контрольно-кассовой техники. До 1 июля 2018 года им предстояло сделать «прыжок» — освоить современные онлайн-кассы.

Выбрать не только сам аппарат, но и фискальный накопитель, а также заключить договор с Оператором фискальных данных.

Даже таксисты обязаны

Закон о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) с возможностью передачи данных в налоговую инспекцию в режиме онлайн начал действовать с 1 июля 2017 года и пройдёт в три этапа до июля 2019 года. Первыми, кого обязали использовать онлайн-кассы, стали представители крупного бизнеса — продуктовые ритейлеры и другие представители больших торговых сетей (находящиеся на упрощённой и общей системе налогообложения).

С июля этого года обзавестись новой техникой должны были представители малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания с наёмными работниками. На третьем этапе до 1 июля 2019 года к ним присоединяться предприниматели, осуществляющие деятельность самостоятельно, без наёмных работников. Проще говоря, те, кто работает сам на себя. И ещё одна группа — сфера услуг: владельцы медицинских центров и даже обычные таксисты, оказывающие услуги по перевозке.

Однако есть исключения, кто от использования новой ККТ освобождён: мастерские по ремонту обуви, изготовлению ключей (мелкие бытовые услуги), сиделки, также те, кто торгует овощами в развал и безалкогольными напитками в разлив. Полный перечень указан в ФЗ №290 от 3 июля 2016 г. Нет обязанности использовать онлайн-кассы и у бизнесменов, которые осуществляют свою деятельность в труднодоступных местностях. Список указанных территорий утверждает Законодательное собрание области (от 26 января 2017 года №799).

А вот отсутствие интернет-связи не освобождает от требований закона. Кассу придётся установить, и в зависимости от объёма фискального накопителя раз в 13, 15 или 36 месяцев лично передавать данные в налоговую инспекцию. Для онлайн-магазинов исключений нет. Электронный чек должен быть отправлен покупателю смской на телефон или на почтовый ящик по интернету.

Эксперты признают, реформа получилась непростая с многочисленными особенностями для каждого вида деятельности. Тем не менее, южноуральские бизнесмены довольно быстро адаптировались. По данным УФНС по Челябинской области, 91% налогоплательщиков, кто должен был подключить онлайн-кассы до 1 июля 2018 года, уже работают на новой технике. Это более 17 тысяч бизнесменов.

«Кошмарят» бизнес?

Но есть и те, кто реформу отторгают. Они уверены, что сведения обо всех продажах, которые через оператора фискальных данных попадают в распоряжение налоговой в режиме реального времени, ни что иное, как тотальный контроль со стороны государства. А возлагаемые на предпринимателей расходы по покупке и обслуживанию новой техники — очередное бремя.

«Целей у реформы несколько, — рассказывает начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Челябинской области Никита Шпаковский. — Одна из них, конечно, очистить бизнес-среду от незаконопослушных предпринимателей. Если бизнес работает, но транзакции (данные о совершении покупки) не идут, данные в налоговую не поступают — это повод для проверки.

С другой стороны, это снятие административных барьеров, раньше каждые 13 месяцев предприниматели должны были придти в налоговую с кассовым аппаратом и передать показатели выручки, сейчас это делается дистанционно через личный кабинет налогоплательщика. Для них это также возможность дистанционного контроля своего бизнеса. Через личный кабинет в налоговой и личный кабинет оператора фискальных данных (ОФД) можно посмотреть показатели своих торговых точек онлайн, следить за оборотностью».

В Челябинской области стоимость онлайн-кассы, включая фискальный накопитель и подключение к оператору фискальных данных обойдётся в 15— 25 тысяч рублей.

Тем, кто успел подключить новые кассы в установленный законом срок (до 1 июля 2018 года), полагался налоговый вычет на компенсацию расходов — не более 18 тысяч рублей. «Если касса стоила 16 тысяч, предприниматель смог вернуть все 16 тысяч, — поясняет Никита Шпаковский. — Если затраты составили 21 тысячу рублей, 18 — предпринимателю вернёт государство».

Предприниматели, которые должны перейти на новую КТТ на третьем этапе, при регистрации кассы до 1 июля 2019 года также вправе рассчитывать на налоговый вычет.

Предпринимателей оцифруют

«Предпринимательское сообщество в настоящий момент испытывает трудности с переходом в «цифру», — считает глава крестьянского (фермерского) хозяйства, члена Совета регионального отделения малого и среднего предпринимательства «Опора России» Таждин Давои. — До 1 июля ввели обязательную регистрацию всех сельхозпроизводителей в системе «Меркурий», потом онлайн-кассы. А это расходы!

Но объективно переход на новую кассовую технику — это автоматизация бизнеса и сокращение издержек. Люди финансово неграмотные не понимают, сколько у них потерь, когда учёт ведётся в тетрадке. Путей обойти, обмануть, обворовать миллион у их сотрудников. И по факту бывают недосдачи (когда сумма выручки в кассе и на бумаге не совпадает — Ред.) в 200 тысяч в месяц.

Что стоит поставить кассу за 25 тысяч и она сократит эти издержки на 70% как минимум? Останется контроль за наличием товара, а необходимость вести финансовую отчётность отпадает полностью».

Совет эксперта

Ведущий менеджер направления ОФД и онлайн-кассы ООО «ПНК» в Челябинске

Долгушина Татьяна Геннадьевна:

Почему онлайн-касса может заблокироваться?

— Фискальный накопитель (память ККТ) блокируется после окончания срока службы: 13, 15 или 36 месяцев, в зависимости от выбранной модели. Причём накопитель считается введённым в эксплуатацию с момента регистрации онлайн-кассы в налоговой, а не с момента его установки в торговой точке!

Есть и ещё одна особенность онлайн-касс. Если в течение 30 дней фискальный накопитель не отправляет данных в налоговую (сбой программы или нет интернета), он блокируется. Нужно следить за ККТ.