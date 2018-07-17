Африканская чума свиней выявлена в Павловском районе

Очаг африканской чумы свиней обнаружен в деревне Комарово Павловского района Нижегородской области . Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в угрожаемую зону вошли деревни Гомозово, Комарово, Захарово, Касаново и Жестелево. Эпизоотическим очагом по АЧС стала территория личного подсобного хозяйства в деревне Комарово.

Карантин продлится с 12 июля до особого распоряжения.

На период действия карантина запрещен вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы угрожаемой зоны. Кроме того, запрещается реализация свиней и проведение с/х ярмарок.

Ранее сообщалось, что очаг африканской чумы свиней обнаружен в деревне Бачиха Сосновского района.