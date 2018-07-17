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Африканская чума свиней выявлена в Павловском районе
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Африканская чума свиней выявлена в Павловском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Очаг африканской чумы свиней обнаружен в деревне Комарово Павловского района Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в угрожаемую зону вошли деревни Гомозово, Комарово, Захарово, Касаново и Жестелево. Эпизоотическим очагом по АЧС стала территория личного подсобного хозяйства в деревне Комарово.
Карантин продлится с 12 июля до особого распоряжения.
На период действия карантина запрещен вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы угрожаемой зоны. Кроме того, запрещается реализация свиней и проведение с/х ярмарок.
Ранее сообщалось, что очаг африканской чумы свиней обнаружен в деревне Бачиха Сосновского района.
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