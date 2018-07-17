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Казанцы могут отправить своих кошек и собак в Питер. На поезде
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Казанцы могут отправить своих кошек и собак в Питер. На поезде 

Казанский Портал 1 час назад
В российских поездах появилась услуга перевозки домашних животных без сопровождения хозяев. Пока сервис работает на 13 направлениях, в их числе Казань — Санкт-Петербург.
Оформить поездку можно в специальных багажных кассах. Потребуется заполнить заявление. Стоимость перевозки зависит от дальности поездки. Минимальная цена — 730 рублей.
В самостоятельную поездку могут отправиться собаки, кошки, птицы, хомяки, кролики и другие маленькие животные. Они должны находиться в клетках. С питомцем можно отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную).
За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники, сообщает ТАСС.
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