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Жителей Ингушетии напугал большой голодный паук
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Жителей Ингушетии напугал большой голодный паук 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Обедающий паук в селе Плиево стал причиной бурной дискуссии в соцсетях.
Крупную особь сфотографировали местные жители и разместили в региональном сообществе. У животного мохнатое тело и лапы и большие разноцветные глаза. «Если кто теперь планирует уехать из Ингушетии, то есть проверенная фирма по перевозкам и кто купит дом в Плиево в короткие сроки», — добавил администратор сообщества.
Подписчики сообщества строят предположения, к какому виду относится паук на фото и насколько он опасен для человека. Люди высказали мнение, что паук сбежал от хозяина, разводившего экзотических питомцев. Некоторые также предположили, что пауков завезли туристы во время Чемпионата мира. Эти верии оспорили другие комментаторы, рассказавшие, что такие пауки всегда водились в Ингушетии и не представляли для людей опасности.
Некоторые подписчики заявили, что фотография может быть подделкой, снятой не в Ингушетии, и призвали жителей республики не паниковать.
Публикация от Голос Ингушетии (@golos.ingushetia) 16 Июл 2018 в 4:32 PDT
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