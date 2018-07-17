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День 17 июля в истории
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День 17 июля в истории 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
День авиации ВМФ России
Учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации №253 от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности». Дата была выбрана не случайно. В этот день в 1916 году русские морские летчики одержали первую победу в воздушном бою над морем.
Четыре русских гидросамолета М-9 с авианосца «Орлица» Балтийского флота в ходе Первой мировой войны провели воздушный бой для защиты от немецких самолетов русской военно-морской базы на острове Сааремаа. В результате боя два самолёта противника были сбиты, в два других — обратились в бегство.
5 лет назад (2013 г.) Состоялась церемония закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани
Универсиада проходила с 6 по 17 июля. Для Российской сборной летние игры стали рекордными по количеству медалей: 292 награды, из которых 155 золотых, 75 серебряных, 62 бронзовые.
Второе место заняла сборная Японии, у которой 84 медали, в том числе 24 золотые, 28 серебряных, 32 бронзовые. На третьем месте — Китай: 77 наград, 26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые медали. Для большинства молодых спортсменов эти медали стали первыми значимыми наградами в спортивной карьере, первой ступенью к Олимпийским Играм.
Впервые в истории Универсиад наряду с парадом спортсменов прошел парад волонтеров, принимавших участие в подготовке игр. 40 тысяч зрителей поблагодарили их за помощь бурными овациями.
Соревнования в Казани стали рекордными и по количеству болельщиков: за две недели было продано 800 тысяч билетов на соревнования и еще около 3 млрд зрителей посмотрели видео трансляции игр по телевизору.
73 года назад (1945) в пригороде Берлина Потсдаме во дворце Цецилиенхоф началась Потсдамская конференция
На встрече главы правительств СССР, США и Великобритании Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль обсуждали проблемы послевоенного устройства мира.
Центральное место в повестке дня конференции занимал Германский вопрос. Было принято решение о полном разоружении и демилитаризации Германии, упразднении всех ее вооруженных сил и ликвидации военной промышленности.
Одним из важнейших решений Потсдамской конференции стало утверждение границ, сложившихся в Восточной Европе. СССР был передан Кёнигсберг (ныне Калининград) с прилегающим к нему районом. Была определена новая польско-германская граница по линии Одер — Западная Нейсе. К Польше отходили также Данциг (Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии.
Конференция завершилась 2 августа 1945 года.
74 года назад (1944 г.) в Москве на Садовом кольце состоялся «парад побежденных» — около 60 тысяч пленных гитлеровцев, в их числе 20 генералов и 1200 офицеров, прошли под конвоем через столицу СССР.
Колонну из 60 тысяч немецких военнопленных возглавлял Фридрих Вильгельм фон Паулюс. Немцы были в военной форме, многие — в самодельной обуви на деревянной подошве. На улицы вышли сотни тысяч москвичей. В гробовой тишине раздавался лишь грохот деревянных подошв. Сзади ехали поливальные машины, символично смывая грязь с московских улиц после прохода гитлеровцев.
76 лет назад (1942) началась Сталинградская битва.
Это одно из самых крупных и ожесточённых сражений, которое коренным образом изменило ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года).
Летом 1942 года фашистские войска начали наступление на южном крыле фронта с целью захвата Дона, Кубани, Нижней Волги и нефтяных районов Кавказа. Наступление на Сталинград осуществляла 6-ая армия под командованием генерала Фридриха Паулюса, специально выделенная из группы армий «Б». 6-ю армию поддерживала авиация 4-го воздушного флота. Им противостоял Сталинградский фронт, в который входили 62-я, 63-я, 64-я, 21-я, 28-я, 38-я, 57-я армии и 8-я воздушная армия бывшего Юго-Западного фронта. Командовал фронтом Маршал Советского Союза Семён Тимошенко, а с 23 июля — генерал-лейтенант Василий Гордов. Силы немцев превосходили советские войска в людях — в 1,7 раза, в артиллерии и танках — в 1,3, в самолётах — более чем в 2 раза.
Советской армии удалось заставить немцев сначала увязнуть в оборонительных боях, а позднее, в результате операции «Уран», капитулировать.
100 лет назад (1918) в ночь с 16 на 17 июля в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети, доктор Боткин и три человека прислуги.
Николай II вступил на престол в 1894 году и правил до 1917 года. 15 марта 1917 года, после начала вооруженного восстания в Петрограде, Николай II подписал отречение от престола за себя и своего сына Алексея. После отречения Николай с семьей находился под арестом в Александровском дворце Царского Села. Позднее их перевезли сначала в Тобольск, а потом в Екатеринбург, где их разместили в доме Ипатьева.
Расстрел царской семьи был санкционирован Советом Народных Комиссаров и ВЦИК. 12 июля 1918 года Уральский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании принял постановление о казни.
100 лет назад (1918 г.) Вышел декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР».
Он положил начало национализации библиотек всех учреждений.
Национализации подлежали не только ведомственные, но и частные собрания свыше 500 книг, даже ученому не позволялось иметь более 2000 томов. На основе национализированных фондов были созданы и новые библиотеки.
Фонды научных библиотек, закрытых и расформированных, были перераспределены по различным библиотекам.
Научные библиотеки были открыты для массового читателя, это расширило масштаб обслуживания.
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