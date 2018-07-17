Проект о Дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении законопроект об учреждении в России новой памятной даты — Дня принятия Крыма , Тамани и Кубани в состав Российской империи.

«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 г.). В ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 г. великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта утверждают, что новая памятная дата способна подтвердить непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства.

«Это позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению — принятию 19 апреля 1783 г. Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией», — поясняется в документе.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.