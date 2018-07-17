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Замглавы городской администрации по ЖКХ уволен в Ростове-на-Дону
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Замглавы городской администрации по ЖКХ уволен в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Владимир Сакеллариус уволен в связи с утратой доверия в соответствии с решением суда.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, в ходе прокурорской проверки в администрации донской столицы выявлен факт нарушения чиновником законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе.
Установлено, что замглавы администрации не принял мер по урегулированию конфликта интересов, связанного с работой в одной сфере с его сыном, возглавляющим группу управляющих компаний в Ростове-на-Дону.
По итогам проверки главе администрации города было внесено представление в целях устранения выявленного нарушения и применения мер дисциплинарной ответственности, однако в его удовлетворении было отказано.
Тогда прокуратура подала иском в Ленинский райсуд Ростова-на-Дону с требованием обязать муниципалитет расторгнуть трудовой договор с замглавы администрации в связи с утратой доверия.
В удовлетворении исковых требований было отказано, в связи с чем прокурором принесено апелляционное представление.
Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда отменила решение райсуда и обязала администрацию расторгнуть трудовой договор с чиновником.
В настоящее время он уже уволен распоряжением главы администрации Ростова-на-Дону.
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