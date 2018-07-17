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В Челябинской области организуют экскурсии на могилу знаменитого Петьки — ординарца Чапаева
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В Челябинской области организуют экскурсии на могилу знаменитого Петьки — ординарца Чапаева 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинской области облагораживают новый объект для экскурсий. Им стало мемориальное место возле могилы Петра Исаева — порученца легендарного Василия Чапаева. Туристический объект расположен в селе Кундравы.
Туристы смогут увидеть дореволюционные надгробия кундравинских казаков, а также старинное каменное ограждение кладбища. Открыть мемориальный комплекс планируют в конце августа.
— Дореволюционные надгробия известны тем, что на них указывались не только имя и фамилия, даты рождения и смерти, но и статусы, сословия, а также обстоятельства смерти погребенного, — говорит старший методист по туризму и охране культурного наследия администрации Чебаркульского района Вадим Велитченко. — В других населенных пунктах таких надгробий осталось очень мало.
Что касается могилы известного всем «Петьки», то раньше на Южном Урале о ней никто не говорил. Лишь случайно житель Златоуста познакомился с дочками Петра Семеновича, они-то и рассказали о захоронении отца. После этого на старом сельском кладбище могилу привели в порядок, поставили мраморный памятник вместо старого металлического с подписью «Петр Исаев. Порученец Чапаева». Одна из дочерей до своей смерти приезжала на могилу отца и рассказывала интересные истории из его жизни.
И хоть некоторые историки утверждают, что фигура Петьки — вымышленная, другие, напротив, говорят, что в Златоусте хранятся документы и семейные фотографии порученца Василия Чапаева.
В Кундравах туристы смогут побывать в доме Петра Исаева и посетить музей советского режиссера и киноактера Сергея Герасимова.
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