В Челябинской области организуют экскурсии на могилу знаменитого Петьки — ординарца Чапаева

Туристы смогут увидеть дореволюционные надгробия кундравинских казаков, а также старинное каменное ограждение кладбища. Открыть мемориальный комплекс планируют в конце августа.

— Дореволюционные надгробия известны тем, что на них указывались не только имя и фамилия, даты рождения и смерти, но и статусы, сословия, а также обстоятельства смерти погребенного, — говорит старший методист по туризму и охране культурного наследия администрации Чебаркульского района Вадим Велитченко. — В других населенных пунктах таких надгробий осталось очень мало.

Что касается могилы известного всем «Петьки», то раньше на Южном Урале о ней никто не говорил. Лишь случайно житель Златоуста познакомился с дочками Петра Семеновича, они-то и рассказали о захоронении отца. После этого на старом сельском кладбище могилу привели в порядок, поставили мраморный памятник вместо старого металлического с подписью «Петр Исаев. Порученец Чапаева». Одна из дочерей до своей смерти приезжала на могилу отца и рассказывала интересные истории из его жизни.

И хоть некоторые историки утверждают, что фигура Петьки — вымышленная, другие, напротив, говорят, что в Златоусте хранятся документы и семейные фотографии порученца Василия Чапаева.