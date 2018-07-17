Мрак мозга: Разложение — это все, на что способна украинская элита

Но если бы только это было главной проблемой людей, которые мнят себя «интеллектуальной элитой» государства. За кричащим безвкусием часто таится фатальный мрак мозга.

Одним из самых поразительных результатов последних четырёх лет стало моральное разложение украинского общества. Подобный масштаб развала человеческих взаимосвязей сложно припомнить в обозримом прошлом. Миллионы добровольно или принудительно переехавших из родных мест людей, разрезанные новыми границами сотни тысяч семей, огромное количество рассорившихся, расставшихся и даже разведшихся на почве политических пристрастий.

Четыре с половиной года гуманизму нормального человека противопоставляется сознательное идеологизированное зверство. Оно облачается в хладнокровные рассуждения киевских политиканов, маскируется в аналитику майданных журналистов, грохочет артобстрелами мирного населения, и, в конечном итоге, оказывается обычным людоедством. Причём людоедством, поощряемым самим украинским государством.

В таких условиях закон внешний не может сдержать тех, кто презирает закон внутренний. Когда чиновник Пасальский избивает женщину за сделанное ему справедливое замечание, что он выгуливает питбуля без намордника в месте, где гуляют дети — это признак разложения общества. Когда министр Насалик дерётся с парламентарием — это симптом деградации государства. Когда топ-менеджер Коболев в нищей стране выписывает себе премию в 207 миллионов гривен — это диагноз сумасшествия всей постмайданной элиты. Хамство, кичливость, безвкусица — лишь видимые проявления интеллектуальной и моральной деградации.

Но ведь разложение элиты государства продолжатся не первый год и не первое десятилетие — нынешняя «золотая молодёжь» сегодня становится преемницей вчерашнего и позавчерашнего господствующего класса. Порою, мне кажется, что местные декоммунизаторы топчут память о Великой Отечественной войне лишь для того, чтобы скрыть тот факт, что дети членов сталинского политбюро сами воевали с иностранным нашествием (а некоторые и пали смертью храбрых), а эти сынки независимости светятся лишь на мажорских пьянках и в коррупционных скандалах (краткая служба в безопасных местах не считается). Это ли не верный признак, что никакого иностранного нашествия нет?

Дело порою доходит до вещей уж совсем неприличных. Например, издание «Версии» сообщает, что разрекламированного сегодня господина Сенцова сдал российским спецслужбам ни кто иной, как сын экс-министра обороны Украины Алексей Гриценко, который весной 2014 года ездил в Крым вместе с Автомайданом и был там задержан для вдумчивого разговора: «Алексей Гриценко сдал ФСБ всех активистов, боровшихся с российской оккупацией полуострова. Среди них, конечно, был и Сенцов. С помощью сына бывшего министра обороны россияне установили слежку, а затем и задержали украинского кинорежиссера», — утверждают «Версии».

Иная «дочка независимости», попавшая на пост губернатора Харьковской области по особой протекции своего покровителя, заставляет ходить на собственные религиозные перформансы бюджетников. «В Харьковской [области] людей заставляют ходить, чтобы создать массовку, в „киевский патриархат“, где одна церковь, один храм на весь Харьков , — сообщает оппозиционный политик Михаил Добкин . — Там губернатор, она не может приехать, и рядом стоят тридцать человек, ей нужно, чтобы 150, чтобы картинка была красивая. Их заставляют ехать туда на Пасху… Бюджетники, они же не откажут, им нужно семьи кормить, они без работы останутся. Потом они едут и освещают пасхи, яйца уже в той церкви, куда они привыкли ходить». Это всего лишь пара мелких, но характерных примеров из жизни «украинских кронпринцев и хренпринцесс» (о рюкзаках младшего Авакова я даже и не вспоминаю).

Акция против П. Порошенко в Киеве

Люди видят разложение правящего класса, убожество его наследников, и делают свои печальные выводы: кто навсегда уезжает из страны, кто уходит во внутреннюю эмиграцию, третьи — особо безмозглые — отдают свои жизни за финансовые интересы киевских воротил. А те, кто выжил, часто возвращаются озлобленными на весь мир и начинают собственную войну против всех.

Зона вооружённого конфликта давно стала моровой язвой, которая расползается по телу государства потоками оружия, вооружёнными шайками и потерявшими разум людьми. Например, сообщается, в Черновицкой области четверо бывших бойцов АТО создали настоящую уголовную банду. «Имея боевой опыт и подготовку, начали планировать нападения на отдельных граждан. Для этого тщательно изучали декларации госслужащих и должностных лиц. Наконец решили совершить нападение на семью председателя одного из судов Черновицкой области», — рассказал на своей странице в фейсбуке спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко . Различных уголовных деяний, совершенных бывшими участниками АТО, насчитываются сотни, если не тысячи.

Некоторые «патриоты» идут ещё дальше и вступают в неонацистские формирования, где — подчиняясь внутренней дисциплине — случается, истребляют даже не посторонних людей, а собственных соратников. Например, бывший идеолог «Азова» Олег Однороженко сообщает о чудовищных расправах в рядах собственной организации, в частности, убийстве бывшего соратника Ярослава Бабича: «Исполнители — ближайшие подручные Билецкого, агент ФСБ Сергей Коротких (Боцман) и бывший крымский „Беркут“ Сергей Коровин (Хорст)», — написал Однороженко. Убийцы пытали Ярослава с целью выбить место хранения компромата и деталей о получении финансовых средств со стороны украинской диаспоры.

Обожаю эти разговоры про вездесущее ФСБ (КГБ). Поклонники майдана всегда прикрывают ими грехи так долго взращиваемой ими системы. В авторской колонке на страницах журнала «Український тиждень» известный журналист Юрий Макаров пытается перевести даже ярых националистов в разряд «московских шпионов»: «Кто ими управляет? Кто их дергает за веревочки? Роль всяких „гражданских корпусов“ и „народных дружин“ и, главное, их связь с настоящими ветеранами-фронтовиками — тайна. Почему их активность ограничивается в основном агрессией против ЛГБТ-активистов? Тоже мне достойный противник для вчерашних героев. Ну а диверсии по разжиганию межэтнической розни… это одно из главных направлений подрывной работы российских агрессоров», — приходит к «логическому» выводу Макаров, который якобы не знает основных идеологических постулатов украинских националистов. Врёт.

Прозападная элита, кумиром и глашатаем которой долгое время является господин Макаров, внезапно узрела перед собой врага куда более мобилизованного, жестокого, целеустремленного, нежели она зазывала на майдан в 2013-14 годах, планируя использовать ультраправых в скоротечной борьбе за власть. За словесной шелухой о «руке Москвы » сквозит панический страх перед перспективой самим проделать путь в патриотические пыточные. Не зная, как совладать с набирающими опыт и силу воинственными националистами, так называемые «либералы» (памятуя их людоедство, беру это слово в кавычки) видят спасение в скорейшем аннигилировании украинского государства и его подчинении тем метрополиям, где давно у них живут дети, функционируют банковские счета, находится недвижимость.

националистическая партия «Свобода» прошла маршем по улицам Киева мирослав Мысля Мисла националисты сич с14 Популярный среди данной публики экономист Александр Пасхавер в эфире канала «Ukrlife — TV» напрямую заявил, будто Украина вообще не может быть независимой страной, поскольку это противоречит неизбежности её «европейского будущего». Насквозь прогнившая украинская элита мечтает об удачном обмене государственной независимости на сохранение награбленных богатств для себя и своих отпрысков. На фоне этих беспринципных прихлебателей даже неандертальцы-националисты смотрятся искренними патриотами. И кто из них для истории более гадок?

Один из последних литературных классиков нашего поколения, язвительный Эдуард Лимонов (кстати, прекрасно знающий украинский язык харьковчанин) дал исчерпывающее определение происходящего на Украине: «Быть украинским гражданином — позор какой-то, крайняя степень унижения… Я не украинофоб, как меня часто, но всё же осторожно, именуют украинские издания. Я просто очень хорошо и квалифицированно вашу братию знаю. Хвастунов, подлецов, трусов, вечных крестьян. Ходите в своих позорных вышиванках и ждёте, когда появится барин и велит вас жестоко выпороть. Потому что вы ведь знаете, что виноваты, и знаете, что заслуживаете порки».

Лимонов резок и, возможно, даже несправедлив. Более дипломатичен известный украинский журналист и финансовый эксперт Александр Дубинский : «Ради дешевого пиара перессорились с ближайшими соседями из-за националистической идеологии и языкового вопроса. А параллельно вызвали своим воровством отвращение у глобальных игроков. В результате чего сами стали нерукопожатными и сделали такой же страну, которой до изменения власти и курса нужно жить еще год. А с такими „успехами“ через год уже не надо будет ничего менять — так как не останется больше спорных вопросов с соседями. Все решат в их пользу и без нас».

Конечно, есть и другой путь. Возвращение к разуму, гуманизму, диалогу. Но нынешняя украинская элита на это не способна.