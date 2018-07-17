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Определили подрядчика, который благоустроит парк в Заволжье
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Определили подрядчика, который благоустроит парк в Заволжье 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Стало известно, кто благоустроит парк в Заволжье согласно созданному проекту, сообщает городская администрация.
Речь идет о благоустройстве участка вдоль Чернигинской набережной.
Именно этот проект выиграл на народном голосовании весной. До конца следующего года его реализует ООО «Дормострой».
Рабочим предстоит создать спортивно-игровую зону со скейт-парком, площадки с тренажерами, детскую площадку, зоны тихого отдыха, велопешеходные дорожки. Все это будет доступно и маломобильным гражданам.
Появится в парке освещение, лавочки и урны, автомобильная парковка. Для объекта будут искать инвесторов, которые хотят оказывать здесь свои услуги.
Не исключено, что площадь парка будет расширена.
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