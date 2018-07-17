Состояние экономики в России. Посмотрим на настоящую Россию

Со времен Второй мировой войны, США и Советский Союз вели борьбу за мировое господство. Бывший Советский Союз использовал почти все силы дружественных государств, чтобы конкурировать с США в военном деле, а потом и вовсе разгромить их. В основном в СССР занимались развитием научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок различных типов вооружения, не уделяя должного внимания остальным областям экономики. После развала Советского Союза экономическая ситуация в содружественных странах Восточной Европы была пессимистичной. Но после того как к власти пришел Путин, Россия , правопреемница Советского Союза, стала притягивать внимание всего мира.

Россия получила 70% достояния бывшего СССР. В военной сфере Россия оправдала возложенные на нее ожидания. Благодаря наследству, оставленному Советским Союзом, а также собственным исследованиям и разработкам, Россия остается второй державой в мире по военной мощи. Тем не менее экономическое развитие России всегда ставилось под сомнение. Последние несколько лет Россия находится под санкциями со стороны НАТО . Правда ли, что текущая экономическая ситуация в России настолько плачевна, насколько это все представляют?

До того, как к власти пришел Путин, российской экономикой в основном управляли семь олигархов. Но позже Путин разобрался с ними. И с тех пор Путин стал полностью контролировать Россию. В последние годы темпы экономического развития России замедлились. В основном страна зависит от экспорта природных ресурсов и военной техники. Но сейчас индекс счастья среди жителей России довольно высокий, так как образование и медицинское обслуживание в России остаются бесплатным. К тому же государство предоставляет бесплатное жилье тем, кто участвует в специальных программах.

Во многих странах очень трудно найти себе жену, но в России это дело обстоит совсем иначе. Сейчас в России женщин больше, чем мужчин, поэтому мужчины вовсе не беспокоятся о женитьбе. Что касается потребительских товаров, то в последние годы Россия также осуществляет их импортозамещение. Экономическая ситуация становится все лучше и лучше. Россия проводит жесткую внешнюю политику, правительство предоставляет бесплатное образование, медицинское обслуживание и жилье, думает о ваших условиях жизни. Вы все еще думаете, что в России плохо живется?