Российская таможня заработает быстрее 

В стране усовершенствуют таможенные процедуры и сократят сроки их прохождения. Соответствующий законопроект «О таможенном регулировании» Государственная Дума рассмотрит во втором чтении 17 июля.
Документ нацелен на упрощение администрирования и ускорение таможенных операций. В частности, должны появиться реестровое обеспечение таможенного представителя при декларировании товаров на таможне, выдача предварительных решений по методам определения таможенной стоимости ввозимых товаров, а также представление предварительной информации на английском языке. Добросовестные компании собираются освободить от предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей.
В планах — сокращение сроков выдачи предварительных решений о стране происхождения товаров и о классификации товара. Упрощается процедура идентификации товаров в продуктах их переработки.
Положения законопроекта об организации электронного взаимодействия таможенных органов и плательщиков начнут применяться не ранее 1 января 2019 года. А порядок подачи интернет-жалоб на решения и действия таможенных органов изменится с 1 января 2022 года.
Проект федерального закона «О таможенном регулировании» разработан в связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического союза — приложения к Договору о ТК ЕАЭС. Соглашение подписано 11 апреля 2017 года на уровне глав государств — членов Евразийского экономического союза и вступило в силу 1 января 2018 года.