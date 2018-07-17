Российская таможня заработает быстрее

В стране усовершенствуют таможенные процедуры и сократят сроки их прохождения. Соответствующий законопроект «О таможенном регулировании» Государственная Дума рассмотрит во втором чтении 17 июля.

Документ нацелен на упрощение администрирования и ускорение таможенных операций. В частности, должны появиться реестровое обеспечение таможенного представителя при декларировании товаров на таможне, выдача предварительных решений по методам определения таможенной стоимости ввозимых товаров, а также представление предварительной информации на английском языке. Добросовестные компании собираются освободить от предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей.

В планах — сокращение сроков выдачи предварительных решений о стране происхождения товаров и о классификации товара. Упрощается процедура идентификации товаров в продуктах их переработки.

Положения законопроекта об организации электронного взаимодействия таможенных органов и плательщиков начнут применяться не ранее 1 января 2019 года. А порядок подачи интернет-жалоб на решения и действия таможенных органов изменится с 1 января 2022 года.