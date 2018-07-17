Контрафакт победят к 2021 году. Переход на цифровые технологии поможет

На сегодняшний день почти все представители сферы торговли и общественного питания: от крупных ритейлеров до ИП и ООО, — согласно требованиям 290-ФЗ, должны работать на новой контрольно-кассовой технике.

К 1 июля 2019 онлайн-кассы станут обязательными для всех предпринимателей, включая сферу услуг.

Электронный банк

Цифровизация экономики идёт своим чередом. Пару лет назад обязанность вести систему учёта онлайн появилась у производителей и продавцов алкогольных напитков. Оборот продукции отображается в системе ЕГАИС. С 1 июля 2018 года все сельхозпроизводители, импортёры и продавцы продукции животного происхождения будут отгружать информацию о движении товара вместе с ветеринарно-сопроводительной документацией в систему «Меркурий».

Возможно, в скором времени появиться ещё одна база данных для товаров повседневного спроса.

«Сейчас идут разговоры о том, что к 2021 году вести обязательную регистрацию каждого товара, каждой номенклатуры, — рассказывает Таждин Давои, глава фермерского хозяйства, член совета члена Совета ЧОО «Опора России». — Это должно избавить потребителя от контрафакта, хотя бы частично. Предприниматель будет бояться продавать продукцию неизвестного происхождения, тот же «Меркурий» для этого и создавался, что бы исключить возможность выхода на рынок некачественной продукции».

«Если в ближайшем будущем система онлайн-касс будет интегрирована в систему маркировки товаров потребитель на 99% будет защищён от контрафакта, — уверен начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Челябинской области Никита Шпаковский. — Как например уже существует маркировка меховых изделий.

Однако без новой контрольно-кассовой техники такая интеграция невозможна».

Проверить на месте

Очевидно, что прозрачные продажи — одна из основных целей государства на ближайшие годы. Ведь новые кассы способны в режиме онлайн передавать все сведения о продажах в налоговую инспекцию

Помимо этого есть преимущества, касающиеся потребителей.

Во-первых, при потере (порче) бумажного чека и необходимости обменять или вернуть товар, факт покупки можно будет доказать с помощью электронного чека. Правда, для этого нужно сообщить продавцу, что вы желаете получить «виртуальную» копию. А также свой номер телефона (чек придет смской) или адрес электронной почты. Удобно для крупных и дорогих покупок.

Онлайн-кассы выдают бумажный чек, на котором размещён графический код (QR-код). С помощью бесплатного мобильного приложения «Проверь чек», можно установить его легальность. По словам представителей налоговой инспекции, программа сверит данные налоговой с данными указанными в чеке (реквизиты и адреса регистрации) за несколько секунд. Если они не совпадут, можно судить о честности продавца.

Аналогичное приложение для алкоголя пользуется большой популярностью. При сканировании акцизной марки или QR-кода с чека можно определить подлинность товара. О контрафактной продукции говорит несоответствие сведений на акцизе и бутылке.