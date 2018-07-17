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Ученые из Петербурга спасли жителя Благовещенска
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Ученые из Петербурга спасли жителя Благовещенска 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Ученые из Санкт-Петербурга, проводя исследования на реке Амур в Благовещенске, спасли местного жителя, который из-за сильного течения не мог выбраться на берег, сообщает ГУ МЧС РФ по Амурской области.
Начальник сектора геодезии и гидрографики ЗАО «Ленгипроречтранс» Виктор Мухамедшин и ведущий гидролог Артур Блум проводят научно-исследовательскую работу по изучению Амура. На мотолодке «Прогресс» они двигались вдоль левого берега реки, когда услышали крики людей о том, что кто-то тонет.
"Остановились, осмотрели реку. Уровень Амура большой, берега нет. Увидели в воде молодого человека. Он держался за бетонный выступ. Выбраться на сушу без посторонней помощи он не мог, высоко. Вверх по течению подняться нереально, течение очень сильное, а вниз по течению плыть очень опасно. Мы подошли и взяли молодого человека на борт. Спустились ниже по течению метров на 300, нашли место, где можно было выйти на набережную. Помогли ему сойти". — рассказал Мухамедшин.
Как выяснилось, молодой человек купался в Амуре, нырнул и поплыл по течению, а вернуться не смог. Сильное течение быстро относило его от берега.
Спасатели отмечают, что за последние три дня в Благовещенске это уже второй случай спасения на реке. Купаться в Амуре сейчас опасно: уровень воды высокий, а течение очень сильное.
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