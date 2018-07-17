Ученые из Петербурга спасли жителя Благовещенска

Начальник сектора геодезии и гидрографики ЗАО «Ленгипроречтранс» Виктор Мухамедшин и ведущий гидролог Артур Блум проводят научно-исследовательскую работу по изучению Амура. На мотолодке «Прогресс» они двигались вдоль левого берега реки, когда услышали крики людей о том, что кто-то тонет.

"Остановились, осмотрели реку. Уровень Амура большой, берега нет. Увидели в воде молодого человека. Он держался за бетонный выступ. Выбраться на сушу без посторонней помощи он не мог, высоко. Вверх по течению подняться нереально, течение очень сильное, а вниз по течению плыть очень опасно. Мы подошли и взяли молодого человека на борт. Спустились ниже по течению метров на 300, нашли место, где можно было выйти на набережную. Помогли ему сойти". — рассказал Мухамедшин.

Как выяснилось, молодой человек купался в Амуре, нырнул и поплыл по течению, а вернуться не смог. Сильное течение быстро относило его от берега.

Спасатели отмечают, что за последние три дня в Благовещенске это уже второй случай спасения на реке. Купаться в Амуре сейчас опасно: уровень воды высокий, а течение очень сильное.