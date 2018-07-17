На территории Алтай-Кокса появились новые клумбы, фонтан и арт-объекты

В День металлурга на Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги традиционного конкурса по благоустройству. Жюри оценивало состояние цехов, «визитные карточки» с корпоративной символикой, озеленение и праздничное оформление.

По итогам конкурса первые места в своих подгруппах заняли углеподготовительный цех, железнодорожный цех, цех тепловодоснабжения.

Сотрудники углеподготовительного цеха, помимо озеленения и разбивки клумб, установили арт-объект — верстовой столб с указателями российских и зарубежных предприятий Группы НЛМК, разместили баннеры с историческими датами, фотографиями лучших работников, победителей различных корпоративных конкурсов.

Заводские железнодорожники украсили территорию баннерами, фонтаном и новыми клумбами в виде аббревиатуры цеха.

Работники цеха тепловодоснабжения отреставрировали фасад здания, оборудовали беседку и разместили декоративный макет трубопровода.

Специальный приз завоевал коллектив коксового отделения №1. Уют здесь создает плетеная избушка с аистами на крыше и стальной шар с подвесками-вазонами для цветов. Сотрудники поддержали тему Чемпионата мира по футболу, разместив на газоне большой металлический футбольный мяч. Для его создания использовали 600 саморезов.

Высокие результаты в конкурсе показали также цех улавливания, ремонтный цех, электроцех, централизованный участок складского хозяйства и пожарно-аварийная спасательная служба. Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.

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