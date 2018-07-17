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Кабмин утвердил списки операторов и банков для участия в госзакупках
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Кабмин утвердил списки операторов и банков для участия в госзакупках 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень операторов электронных площадок и банков для проведения государственных закупок. Соответствующие распоряжения опубликованы во вторник на сайте правительства.
"В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок. В перечни включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным требованиям", — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что с 1 января 2019 года процедуры определения поставщика (заказчика, исполнителя) должны проводиться исключительно в электронной форме.
Среди операторов электронных площадок, утвержденных кабмином, — «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», «Единая электронная торговая площадка», «Российский аукционный дом», «ТЭК — Торг», «Электронные торговые системы», "Сбербанк — Автоматизированная система торгов", «РТС — тендер», «Электронная торговая площадка ГПБ», а также «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа».
Как поясняется в материалах кабмина, эти меры снизят вероятность сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростит сбор необходимых документов. При наличии соответствующего решения правительства могут применяться закрытые электронные процедуры закупок в области обороны и обеспечения безопасности.
Другим распоряжением кабмин утвердил перечень банков, в которых участники закупок будут открывать специальные счета, на которые будут вносить средства для обеспечения заявок на участие в закупках. Перечень включает 18 банков — Сбербанк России, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, «Россия», банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, Росевробанк, ОТП Банк и Юникредит банк.
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