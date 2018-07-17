Кабмин утвердил списки операторов и банков для участия в госзакупках

"В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок. В перечни включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным требованиям", — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что с 1 января 2019 года процедуры определения поставщика (заказчика, исполнителя) должны проводиться исключительно в электронной форме.

Среди операторов электронных площадок, утвержденных кабмином, — «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан », «Единая электронная торговая площадка», «Российский аукционный дом», «ТЭК — Торг», «Электронные торговые системы», " Сбербанк — Автоматизированная система торгов", «РТС — тендер», «Электронная торговая площадка ГПБ», а также «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа».

Как поясняется в материалах кабмина, эти меры снизят вероятность сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростит сбор необходимых документов. При наличии соответствующего решения правительства могут применяться закрытые электронные процедуры закупок в области обороны и обеспечения безопасности.