В Минфине назвали причины недовольства россиян ОСАГО

России снижается охват ОСАГО. За прошлогодний период договоры ОСАГО имели 65% владельцев транспортных средств (ТС) против 75% в 2015-м. Об этом рассказала замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева.

В интервью « Российской газете » эксперт заявила, что действующие нормы закона об ОСАГО не позволяют индивидуализировать условия страхования для владельцев ТС как при установлении факторов, которые влияют на определение значений страховых тарифов, так и в выборе условий договора ОСАГО, включая срок его действия, размер страховых сумм и другие параметры.

По словам Балакиревой, применение страховщиками единого фактора определения значения базовой ставки страховых тарифов, единых значений коэффициентов страховых тарифов и факторов, в зависимости от которых они устанавливаются, не позволяют полностью учитывать личность владельцев автомобилей и их манеру управления ТС.

Это, считает специалист, приводит к частой разбалансировке системы тарификации, невозможности использования страхового тарифа к каждому определенному страхователю и водителю, к необходимости компенсации нехватки размера страховых тарифов для одной группы страхователей за счет другой.

«Соответственно, граждане ощущают несправедливость ценообразования на услуги ОСАГО и недовольство организацией их предоставления страховщиками. В результате снижается охват страхованием», — сказала заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ.

Вера Балакирева также рассказала, что в Минфин поступает много обращений о нехватке страховых сумм для возмещения ущерба в полном объеме в связи с ростом стоимости ТС и их ремонта, увеличивается количество исков к виновникам аварий о взыскании с них сумм ущерба, которые превышают размер страхового возмещения по ОСАГО. Следовательно, снижается уровень страховой защиты.

Кроме того, представитель финансового ведомства высказала мнение, что в скором времени в РФ остро встанет проблема доступности страховых услуг.