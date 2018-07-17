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Минфин назвал главные недостатки ОСАГО
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Минфин назвал главные недостатки ОСАГО 

Авторамблер 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На сегодняшний день лишь 65% автомобилистов имеют полис обязательного страхования. В Минфине разобрались, в чем причина такого низкого охвата.
В министерстве пришли к выводу, что нынешняя схема применения страховщиками базовых ставок и коэффициентов «не позволяет полностью учитывать личность водителей и их манеру вождения».
В разговоре с "Российской газетой" замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева пояснила, что действующие нормы закона не позволяют персонализировать условия страхования, что приводит к «разбалансировке системы тарификации», и страховщики вынуждены компенсировать недостаток размера страховых тарифов для одной группы страхователей за счет другой. «В результате граждане ощущают несправедливость ценообразования на услуги ОСАГО и недовольство организацией их предоставления. В результате снижается охват страхованием», — добавила Балакирева.
В министерстве считают, что раз у страховщиков есть возможность выбора экономически обоснованного тарифа, то и у автомобилистов должно быть право подобрать иные условия страхования. Например, выбрать страховую сумму в диапазоне от 400 тыс. рублей до 2 млн рублей, а также срок страхования — до трех лет с необходимостью ежегодного прохождения техосмотра.
Балакирева также напомнила о существующей проблеме недостаточности страховых сумм. «Страховые суммы нужно поднимать, но поднять для всех — это сложный вопрос, связанный с доступностью для отдельных категорий граждан и их возможностью заплатить за подобную страховую услугу. Будет правильнее обеспечить дифференцированный подход», — добавила она.
Фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко
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