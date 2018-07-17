В Уссурийске открыли мемориальную доску в честь Николая II

Сегодня 100 лет со дня расстрела царской семьи. И Уссурийск почтил память мучеников открытием мемориальной доски, сообщает UssurMedia. Доска установлена на фасаде Церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Средства на нее собирали неравнодушные жители приморского города.

Император изображен здесь именно в том возрасте, в котором он прибыл в Уссурийск в 1891 году. Хорошего мастера пришлось искать достаточно долго.

По словам иерея Павла Моисеева, уссурийцы должны не забывать о том, что статус города дал именно Николай.

«Хотелось бы, чтобы в этом принимал активное участие город, ведь Николай II очень много сделал для развития инфраструктуры и образования, для всех жителей города. К сожалению, у нас не особо об этом помнят», — поделился Моисеев.

Фото — UssurMedia