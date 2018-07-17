Российские льготники получат еще 1,8 миллиарда рублей на лекарства

Документ, опубликованный на сайте правительства, утверждает изменения в распределение субвенций из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Согласно данным пояснительной записки к документу, объем финансирования увеличили на 1,862 млрд рублей. Эта мера необходима из-за роста количества граждан, которые имеют право на получение государственной соцпомощи.

По информации кабмина, мера направлена на своевременное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами.

Стоит отметить, что в первом квартале текущего года в России выросло количество человек, которые имеют право на получение соцпомощи от государства. Таких граждан стало более 3,4 миллиона человек. Это больше на 211,9 тысяч человек, чем было раньше.

К слову, в настоящее время отдельные категории граждан могут получать региональные или же федеральные льготы. Причем они имеют ряд отличий. Такие льготы на необходимые лекарства предоставляется на разных основаниях и в неодинаковом объеме. Региональная льгота зависит от бюджета субъекта страны. На федеральном уровне получить гарантированную помощь могут: ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды ВОВ, работники тыла, пленники фашизма, участники боевых действий, члены их семейств, если военнослужащий скончался, инвалиды, дети с инвалидностью, призывники на службе, военные, отмеченные наградными знаками, герои СССР, РФ, кавалеры Ордена Славы, герои соцтруда, блокадники и родные погибших в Ленинграде , дети до трех лет, малоимущие, например, пенсионеры. Также льготу можно получить при наличии определенной патологии.

Перечень лиц, получающих региональную льготу, разнятся в субъектах России. Но чаще всего к ним относятся: многодетные семьи, почетные доноры, ветераны труда, несовершеннолетние сироты и дети, оставшиеся без опеки родни, одинокие пенсионеры старше 80 лет, проживающие в селе учителя, медработники, младенцы до 18 месяцев.

Как пишет «Русская планета», в скором времени все лекарственные средства могут получить криптощазиту. Внедрение криптошифрования для маркировки лекарств незначительно увеличит цены на препараты.