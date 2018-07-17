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Школьников в свердловском детском лагере кормили просрочкой
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Школьников в свердловском детском лагере кормили просрочкой 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Прокуратура Туринского района нашла серьезные нарушения в организации питания школьников в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при Городищенской средней общеобразовательной школе.
В частности, в холодильнике хранилась сметана с истекшим сроком годности, которую планировали использовать для дальнейшего приготовления. За нарушения МУП Туринского городского округа «Комбинат школьного питания», который оказывал услуги по организации горячего питания в лагере, заплатит штраф — 100 тысяч рублей. Также на 10 тысяч рублей оштрафован шеф-повар столовой, а три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Стоит отметить, что в 2016 году туринский Комбинат школьного питания уличили в наценке на продукты питания для школьных обедов учеников до 282%. В отношении предприятия и его руководителя были возбуждены административные дела.
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