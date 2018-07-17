157 медведей убьют в Новосибирской области 

«В целях обеспечения устойчивого использования охотничьих ресурсов подписано постановление об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов: бурого медведя и барсука на территории Новосибирской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года», — сообщает региональное управление по охране животного мира.
Согласно документу, охотникам разрешается застрелить 157 медведей и 1829 барсуков. Всего в области, по данным управления, на сегодня зарегистрировано 1157 медведей. То есть, будет убит примерно каждый десятый. Барсуков значительно больше — почти 20 тысяч особей.
Стоит добавить, что, по сравнению с прошлогодними квотами, медведей в области разрешили добыть больше (в прошлом году квоты выписали на 136 мишек). Согласно данным регионального управления по охране животного мира, чаще всего медведи встречаются в Убинском и Колыванском районах. Здесь выдано больше всего «лицензий на убийство» — 41 и 23 соответственно. Большое количество барсуков в области проживает в Маслянинском и Сузунском районах. Кстати, барсук часто встречается в окрестностях Новосибирска. Барсуков добывают ради меха и целебного жира, да и мясо его годится в пищу.