157 медведей убьют в Новосибирской области

«В целях обеспечения устойчивого использования охотничьих ресурсов подписано постановление об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов: бурого медведя и барсука на территории Новосибирской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года», — сообщает региональное управление по охране животного мира.

Согласно документу, охотникам разрешается застрелить 157 медведей и 1829 барсуков. Всего в области, по данным управления, на сегодня зарегистрировано 1157 медведей. То есть, будет убит примерно каждый десятый. Барсуков значительно больше — почти 20 тысяч особей.