Прокуратура РФ защитила права челябинской пенсионерки-инвалида 

Только после обращения в Генеральную прокуратуру России челябинская долгожительница сумела расторгнуть сделку с компанией, навязавшей ей ненужную услугу, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
В феврале 2018 года 89-летняя женщина-инвалид опрометчиво пустила в свою квартиру в Курчатовском районе представителей компании, устанавливающей дорогостоящие системы доочистки воды. Отдав почти всю пенсию за ненужный фильтр, вскоре старушка поняла, что ее обманули, и решила расторгнуть сделку, но сделать это оказалось непросто. В фирме наотрез отказались возвращать деньги. С просьбой помочь одинокому инвалиду на личном приеме к заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономарёву, проводившему выездную встречу с гражданами в Челябинске, обратилась неравнодушная соседка старушки. Прокуратура Курчатовского района Челябинска оперативно провела проверку приняла действенные меры к досудебному решению вопроса. Установщики фильтров решили, что дешевле будет не доводить дело до суда, и вернули инвалиду деньги.