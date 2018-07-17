Шумоизоляционные экраны установили на месте будущей развязки на трассе М1

В рамках строительства сложной транспортной развязки на 27 км трассы М1 «Беларусь» установили ряд шумоизоляционных экранов, сообщает Агентство «Москва»

Как информирует компания «Автодор» , установили более половины нужного объема шумоулавливающих объектов. Идет монтаж трех эстакад одновременно.

В настоящий момент установлены опоры и пролетные строения, укладывается мостовое полотно. На левой части основной дороги уложен в два слоя асфальтобетон. Смонтированы и почти готовы опоры надземного пешеходного перехода.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию данной многоуровневой развязки из аэропорта Внуково на трассу М1 «Беларусь» можно будет попасть за 10 минут.

Транспортный узел обеспечит автомобильную доступность жилых комплексов «Одинцово» и Одинцовского парка.

В задачи новой системы развязки входит перераспределение транспортных потоков с Внуковского переезда, где регулярно случаются большие заторы.

Осложняет транспортную ситуацию в этом месте железнодорожный переезд с напряженным графиком движения поездов.