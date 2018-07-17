Это ли не чудо: патриарх Кирилл прошел 21 километр с паломниками 

Впервые в крестном ходе, который состоялся в ночь с 16 на 17 июля, в годовщину гибели царской семьи, возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Около трех часов утра 100 тысячная колонна паломников стартовала от Храма-на-Крови (который был возведен на месте Ипатьевского дома, где расстреляли царскую семью) и пришла в семь утра к монастырю во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Пусть составил 21 километр. Это маршрут, которым ровно сто лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года провезли убитых членов императорской семьи: через центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, многотысячной колонне крестного хода под предводительством предстоятеля православной церкви шли из Северной Америки и Европы, Азии, Австралии и Океании и многих регионов России. Еще 20 тысяч прихожан ожидали участников крестного хода на Ганиной яме. Паломников и духовенство у монастыря встречали колокольным звоном. Затем был совершен молебен Царственным страстотерпцам. В Екатеринбургской епархии также сообщили, что шествие сопровождали 125 человек мобильных групп помощи Православной службы милосердия, волонтеры Царских дней, казаки, сотрудники и добровольцы благотворительного фонда «Ника».
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии