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Гостиница в «Зарядье» станет многофункциональным пространством с современным фасадом
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Гостиница в «Зарядье» станет многофункциональным пространством с современным фасадом 

Москва24 58 минут назад
Фото: Москва24
Гостиница в «Зарядье» станет новым многофункциональным пространством в центре столицы, сообщил глава и основатель архитектурного бюро GAD Гекхан Авджиоглу.
"Основные отличительные особенности проектов GAD — это инновационные комбинации новых программных решений, форм и технологий, которые оказывают сильное влияние на современную городскую жизнь", — цитирует собеседника Агентство «Москва».
По словам Авджиоглу, здание на улице Варварка будет иметь современный облик, сочетая в себе разные функции, помимо размещения туристов. Подобный подход строительству компания практикует в Турции и других странах мира.
Ранее сообщалось, что строительство гостиницы в «Зарядье» может завершиться в 2019 году.
Сам парк «Зарядье» создали на месте старой гостиницы «Россия». Он принял первых посетителей он принял в сентябре 2017 года. Общая площадь парка составляет 10,2 гектара. Он сочетает в себе природные территории и постройки с современной архитектурой.
Одними из главных достопримечательностей стали «Парящий мост», «Ледяная пещера» и информационный центр. Вскоре будет готов для посетителей концертный зал филармонии.
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