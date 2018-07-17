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Директора психинтерната в Биробиджане уволили из-за смерти 10 пациентов
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Директора психинтерната в Биробиджане уволили из-за смерти 10 пациентов 

Газета.Ru 1 час назад
Во вторник, 17 июля, директора Биробиджанского психоневрологического интерната в Еврейской автономной области освободили от должности из-за смерти 10 пациентов от пневмонии. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Отмечается, что с 19 марта по 5 мая в областной больнице от пневмонии скончались 10 пациентов психоневрологического интерната. В трех случаях заболевание было связано с гриппом.
"Директор Биробиджанского психоневрологического интерната уволен с 17 июля 2018 года. По результатам проверки выявлено невыполнение установленных уставом учреждения целей и видов деятельности, для которых оно создано", — говорится на сайте.
В данный момент продолжается проверка в отношении сотрудников областного комитета социальной защиты населения.
Ранее сообщалось, что с середины марта в психоневрологическом интернате Биробиджана скончались восемь пациентов.
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