В фанпарке «Бобровый лог» появится вертолетная площадка 

В фанпарке «Бобровый лог» построят вертолётную площадку для санитарного авиатранспорта.
Построить площадку было решено согласно требованиям FISU. По правилам, медицинский автотранспорт должен иметь свободный доступ к местам проведения соревнований.
Проектной документацией, рассмотренной Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы РФ, запланировано устройство насыпи для размещения посадочной площадки. Также будут построены автомобильный подъезд и пешеходная дорожка, ведущие к площадке. Однако, когда именно все это будет построено, не уточняется.