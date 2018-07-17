В фанпарке «Бобровый лог» появится вертолетная площадка

В фанпарке «Бобровый лог» построят вертолётную площадку для санитарного авиатранспорта.

Построить площадку было решено согласно требованиям FISU. По правилам, медицинский автотранспорт должен иметь свободный доступ к местам проведения соревнований.