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В фанпарке «Бобровый лог» появится вертолетная площадка
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В фанпарке «Бобровый лог» появится вертолетная площадка 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В фанпарке «Бобровый лог» построят вертолётную площадку для санитарного авиатранспорта.
Построить площадку было решено согласно требованиям FISU. По правилам, медицинский автотранспорт должен иметь свободный доступ к местам проведения соревнований.
Проектной документацией, рассмотренной Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы РФ, запланировано устройство насыпи для размещения посадочной площадки. Также будут построены автомобильный подъезд и пешеходная дорожка, ведущие к площадке. Однако, когда именно все это будет построено, не уточняется.
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