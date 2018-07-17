Рособрнадзор назвал возраст самого старшего участника ЕГЭ 2018 года

Самому возрастному участнику ЕГЭ в 2018 году исполнилось 77 лет. Это следует из данных, предоставленных RT в Рособрнадзоре

Отмечается, что родившийся 18 января 1941 года мужчина выбрал для сдачи профильный экзамен по математике и физику.

«Есть примеры, когда в университет поступают люди в возрасте. Я знаю, что в российских вузах есть и 60-летние студенты», — говорит он.

Комментируя же этот случай, эксперт предположил, что участник ЕГЭ просто хотел проверить свои возможности.

«77 лет — это серьёзный возраст. Скорее всего, ему было просто интересно, сдаст он ЕГЭ или нет», — заключил Болотов.

Ранее в ведомстве рассказали о том, что число стобалльных результатов ЕГЭ значительно увеличилось за четыре года.