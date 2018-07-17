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Рособрнадзор назвал возраст самого старшего участника ЕГЭ 2018 года
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Рособрнадзор назвал возраст самого старшего участника ЕГЭ 2018 года 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Самому возрастному участнику ЕГЭ в 2018 году исполнилось 77 лет. Это следует из данных, предоставленных RT в Рособрнадзоре.
Отмечается, что родившийся 18 января 1941 года мужчина выбрал для сдачи профильный экзамен по математике и физику.
Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики, экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов рассказал RT, что люди старшего возраста, как правило, сдают экзамены для последующего получения высшего образования.
«Есть примеры, когда в университет поступают люди в возрасте. Я знаю, что в российских вузах есть и 60-летние студенты», — говорит он.
Комментируя же этот случай, эксперт предположил, что участник ЕГЭ просто хотел проверить свои возможности.
«77 лет — это серьёзный возраст. Скорее всего, ему было просто интересно, сдаст он ЕГЭ или нет», — заключил Болотов.
Ранее в ведомстве рассказали о том, что число стобалльных результатов ЕГЭ значительно увеличилось за четыре года.
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