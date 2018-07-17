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Завтра пройдет встреча с главой Северного Бутова Региной Захаровой
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Завтра пройдет встреча с главой Северного Бутова Региной Захаровой 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
18 июля в 19 часов состоится встреча жителей района с главой управы.
А местом встречи станет актовый зал корпуса «Созвездие» школы №2114 (бульвар Дмитрия Донского, дом 14А). Полное название главной темы встречи — «О досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период».
Повесткой дня предстоящей встречи предусмотрен пункт «Разное». И, значит, после основных докладов жители Северного Бутова смогут высказаться по всем волнующим вопросам районной жизни.
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