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В Красноярске пропал мужчина, ехавший из пос. Таежный в краевую больницу
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В Красноярске пропал мужчина, ехавший из пос. Таежный в краевую больницу 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
51-летний Николай Семкин из поселка Таежный Богучанского района еще 25 июня отправился в краевую больницу. Но до Красноярска так и не доехал. Родные уже 26 июня не могли дозвониться до него. С тех пор о нем нет никакой информации.
Мужчину ищут родные, полиция и волонтеры. Его приметы: рост 176-178 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, носит усы. При ходьбе сутулится из-за больных ног.
Был одет в синюю шелковую рубашку, камуфляжные штаны и резиновые тапки в сеточку. С собой имел документы.
Всех, кто видел мужчину и знает, где он находится, просят сообщить по телефонам: +7 (3916) 22-67-75 — богучанская полиция, +7 (950) 996-60-66 — волонтеры.
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