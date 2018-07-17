В Красноярском крае стало известно об очередной отставке главы района

Депутат ЗС края Сергей Титов объявил о сложении полномочий главой Ирбейского района Игорем Анциферовым. Его правление длилось всего три года и, по мнению Титова, оказалось разрушительным для экономики территории:

«При Анциферове кредиторская задолженность только в сфере образования выросла в четыре раза, с 5 до 20 млн рублей. Он никак не решал вопросы ремонта школ. В результате, в одной из них несколько месяцев назад обвалилась крыша. Теперь срочный ремонт требуется школе №2 села Ирбейское. Сейчас возникли трудности с обслуживанием коммунальных систем: договор с прежним арендатором закончился, а никакой работы по подготовке нового не проводилось. В общем, результаты управления районом — плачевные» — пишет Титов в интернете.

Сам Игорь Анциферов эту информацию не подтверждает и не опровергает.