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В Красноярском крае стало известно об очередной отставке главы района
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В Красноярском крае стало известно об очередной отставке главы района 

АиФ Красноярск 50 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Депутат ЗС края Сергей Титов объявил о сложении полномочий главой Ирбейского района Игорем Анциферовым. Его правление длилось всего три года и, по мнению Титова, оказалось разрушительным для экономики территории:
«При Анциферове кредиторская задолженность только в сфере образования выросла в четыре раза, с 5 до 20 млн рублей. Он никак не решал вопросы ремонта школ. В результате, в одной из них несколько месяцев назад обвалилась крыша. Теперь срочный ремонт требуется школе №2 села Ирбейское. Сейчас возникли трудности с обслуживанием коммунальных систем: договор с прежним арендатором закончился, а никакой работы по подготовке нового не проводилось. В общем, результаты управления районом — плачевные» — пишет Титов в интернете.
Сам Игорь Анциферов эту информацию не подтверждает и не опровергает.
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