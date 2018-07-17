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Депутат краевого Заксобрания сообщил об отставке главы Ирбейского района
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Депутат краевого Заксобрания сообщил об отставке главы Ирбейского района 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Депутат краевого Заксобрания Сергей Титов на своей странице в Facebook анонсировал отставку главы Ирбейского района. На сайте районной администрации говорится, что эту должность занимает 56-летний Игорь Анциферов.
Народный избранник опубликовал в соцсети документ о включении в повестку сессии ЗС выступления главы Ирбейского района. Депутаты предложили Анциферову принять участие в «Муниципальном часе». На заседании будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития района.
«При наличии его согласия, вопрос будет включен в повестку одного из заседаний в октябре-ноябре 2018 года», — говорится в документе.
Отметим, что Игорь Анциферов занимает пост главы Ирбейского района с 2015 года. Срок его полномочий истекает в 2020 году. До этого Анциферов работал начальником Ирбейского ДРСУ, генеральным директором КПКК «КрайДЭО» и ОАО «Асфальто-бетонный завод».
Фото: ирбейское.рф
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