Депутат краевого Заксобрания сообщил об отставке главы Ирбейского района

Депутат краевого Заксобрания Сергей Титов на своей странице в Facebook анонсировал отставку главы Ирбейского района. На сайте районной администрации говорится, что эту должность занимает 56-летний Игорь Анциферов.

Народный избранник опубликовал в соцсети документ о включении в повестку сессии ЗС выступления главы Ирбейского района. Депутаты предложили Анциферову принять участие в «Муниципальном часе». На заседании будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития района.

«При наличии его согласия, вопрос будет включен в повестку одного из заседаний в октябре-ноябре 2018 года», — говорится в документе.

Отметим, что Игорь Анциферов занимает пост главы Ирбейского района с 2015 года. Срок его полномочий истекает в 2020 году. До этого Анциферов работал начальником Ирбейского ДРСУ, генеральным директором КПКК «КрайДЭО» и ОАО «Асфальто-бетонный завод».

Фото: ирбейское.рф