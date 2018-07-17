Гражданину Франции грозит смертная казнь во Вьетнаме

Во вьетнамском Хошимине арестован за производство и распространение наркотиков гражданин Франции . По данным полиции, 27-летний мужчина вьетнамского происхождения был задержан при передаче покупателю упаковки амфетамина массой 1 килограмм. Также в его квартире при обыске было найдено оборудование и ингредиенты для производства наркотиков и более свыше 85 тысяч предназначенных для реализации готовых таблеток.

В настоящее время руководство Вьетнама определило борьбу с наркотиками одной из приоритетных задач с тем, чтобы к 2020 году полностью пресечь незаконный оборот наркотических средств. В стране действует одно из наиболее жестких в мире законодательств, направленных на борьбу с незаконным оборотом запрещенных веществ. Так, реализация или транспортировка 600 и более граммов синтетических наркотиков карается высшей мерой наказания, передает ТАСС

В последние годы во Вьетнаме были приведены в исполнение десятки смертных приговоров, вынесенных наркопреступникам, в том числе, гражданам других государств.