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Полиция Югры на время ЧМ по футболу перестала распространять «негатив»
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Полиция Югры на время ЧМ по футболу перестала распространять «негатив» 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 на сайте регионального управления МВД по ХМАО не появилось ни одной негативной новости. Такие данные представило издание 7x7, проанализировав сайты региональных пресс-служб полиции за период до начала мундиаля (с 15 мая по 14 июня) и во время (с 15 июня по 15 июля).
На сайте УМВД по Югре с 6 июня не размещается «криминальная хроника». СМИ приходится черпать информацию о происшествиях из социальных сетей. В самой пресс-службе «АиФ-Югра» еще неделю назад рассказали, что запрет связан с чемпионатом мира по футболу. «Мы сами надеемся, что скоро все возобновится», — уточнили полицейские. Однако Мундиаль завершился два дня назад, а о происшествиях нет ни одного сообщения.
Например, вчера в Сургуте 4-летняя девочка ­­выпала из окна, облокотившись на москитную сетку. О происшествии издание узнало только из соцсетей, что не всегда является точным и достоверным.
Негативные публикации в большинстве регионов перестали появляться на сайтах с 7 июня, то есть за неделю до начала Мундиаля. Полиция предпочитала отчитываться о лекциях в школах и вузах, посещении центров временного содержания мигрантов и прямых линиях», — пишет издание.
Так, на сайте управления МВД по ХМАО за период до чемпионата мира вышло 87 негативных новостей, а во время проведения Мундиаля — 0.
АиФ Югра: последние новости
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