Специалисты ГосНИИР приступают к укреплению фресок Дионисия 

Начата реализация проекта по сохранению монументальной живописи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР) до октября 2018 года выполнят работы по укреплению живописи в приделе святителя Николая Мирликийского. Собор Рождества Богородицы — единственный в стране памятник, в котором фрески начала XVI века уцелели в авторском исполнении почти в полном объеме. В храме сохранились росписи Дионисия и его сыновей. Всего в соборе насчитывается около 300 самостоятельных сюжетов. В 1999 году сотрудники ГосНИИР получили Государственную премию Российской Федерации за работу по реставрации росписей Дионисия. Десятилетия своей профессиональной жизни этому объекту посвятил реставратор Николай Брегман. Именно он и приступит к работам в самое ближайшее время.
Источник: пресс-служба Министерства культуры РФ