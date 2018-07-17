Ещё
Якутия в 2019 году сэкономит на оптимизации госаппарата около 0,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Якутия в 2019 году сэкономит на оптимизации госаппарата около 0,5 млрд рублей 

ТАСС 42 минуты назад
ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Экономия бюджетных средств от оптимизации госаппарата Якутии в 2019 году может составить около 0,5 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Айсен Николаев.
Ранее своим указом Николаев изменил структуру правительства, сократив количество исполнительных органов государственной власти с 35 до 30, а также более 170 региональных чиновников.
"Проведено сокращение правительства и аппарата главы и правительства республики на 8%. Экономия со следующего года составит порядка 0,5 млрд рублей", — сказал Николаев.
По словам собеседника агентства, для региональных ведомств и их руководителей будут внедрены ключевые показатели эффективности (KPI). «По конкретным цифрам будем смотреть на его результат. Мы должны результаты оценивать не по тому, сколько томов отчетов написал чиновник, а по тому, как реально улучшилась жизнь людей в нашей республике», — отметил врио руководителя региона.
28 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен мэр Якутска Айсен Николаев.
Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС.
ТАСС: последние новости
Зампостпреда при ООН: у РФ есть контраргументы к расследованию крушения Boeing на Украине Что понравилось иностранным болельщикам ЧМ в Москве Патриарх прошел 21 км крестным ходом до Ганиной ямы вместе с сотней тысяч паломников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США112
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США496
Путин и Трамп обсудили Украину
В России оценили неожиданное решение Франции177
На заброшенной украинской базе нашли готовые к бою танки29
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение