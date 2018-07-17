Якутия в 2019 году сэкономит на оптимизации госаппарата около 0,5 млрд рублей

ЯКУТСК , 17 июля. / ТАСС /. Экономия бюджетных средств от оптимизации госаппарата Якутии в 2019 году может составить около 0,5 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Айсен Николаев

Ранее своим указом Николаев изменил структуру правительства, сократив количество исполнительных органов государственной власти с 35 до 30, а также более 170 региональных чиновников.

"Проведено сокращение правительства и аппарата главы и правительства республики на 8%. Экономия со следующего года составит порядка 0,5 млрд рублей", — сказал Николаев.

По словам собеседника агентства, для региональных ведомств и их руководителей будут внедрены ключевые показатели эффективности (KPI). «По конкретным цифрам будем смотреть на его результат. Мы должны результаты оценивать не по тому, сколько томов отчетов написал чиновник, а по тому, как реально улучшилась жизнь людей в нашей республике», — отметил врио руководителя региона.

28 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова . Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен мэр Якутска Айсен Николаев.

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