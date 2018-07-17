Волгоградка: «Мы после потопа с двоюродным братом остаёмся на улице»

В Краснооктябрьском районе Волгограда затопило цокольный этаж частного дома на улице Мичурина. Одна из стен обвалилась, а по другим пошли трещины.

Откачать воду волгоградцам помогли соседи

Как рассказала V1.ru Татьяна Столярова, воскресный дождик не предвещал никакой беды.

— Я была дома, когда пошёл сильный ливень. По дождю сильно соскучилась и даже начала снимать его на видео. От входных ворот начала приближаться к дому большая лужа. По весне после таяния снега, она тоже появлялась, поэтому не увидела с родственниками в ней что-то страшное и необычное.

Весь двор частного дома оказался затоплен

С неба продолжало лить как из ведра, и вода всё ближе подбиралась к дому.

— Вода поднялась от ворот метра на три-четыре по направлению к нам. Потом лужа резко стала увеличиваться. Дядя, его сын и я начали таскать мешки с песком, чтобы попытаться остановить её, — говорит Татьяна Столярова. — Но вода преодолела все препятствия и зашла в дом. Все наши усилия окончились ничем. С сильным потоком справиться было невозможно. Очень быстро дом затопило.

В доме № 34 по улице Мичурина за час полностью залило весь цокольный этаж.

— В комнатах нижнего этажа у нас стояли диваны, холодильник, стиральная машинка и все шкафы. Всё это затопило. У дяди вещи остались на цокольном этаже, и теперь ему даже не во что переодеться. Наши вещи мы кое-как смогли спасти. Весь этаж был в воде, — рассказала девушка. — У нас печное отопление, дом был построен давно. На основном этаже располагаются маленькая комната бабушки, зал, закуток за печкой, где стоит маленькая кровать, и большая комната.

Пожилая женщина переночевала на подтопленном диване

Испытание водой не выдержала одна из стен частного домовладения.

— У нас обвалилась стена со стороны дороги. Дом старый, стены сделаны из глины и двух кладок кирпича, — поделилась Татьяна Столярова. — Стенка рухнула у нас на глазах. Обвалился один слой кирпича, и сейчас оставшаяся кладка удерживает дом кое-как от обрушения. Мы боимся, что он в любую минуту может развалиться. На остальных стенах появились трещины. Дом же глиняный.

Вместе со штукатуркой обвалилась кирпичная кладка

За помощью волгоградцы обратились в экстренные службы города.

— Мы звонили в «112» и нам ответили, чтобы мы ждали приезда спасателей. Прождав через часа, мы опять набрали. В трубке удивились, что к нам до сих пор никто не приехал, и оформили ещё один вызов. Ждали ещё два часа, всё без толку. Ещё звонила участковому, сказали, что вызов приняли — ожидайте. Так никто и не приехал.

Вода осталась в доме до сих пор Долгожданная помощь пришла в дом Столяровых на рассвете понедельника.

— К нам только в 4:00 приехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол и зафиксировали вызов, но нам никаких бумаг и свидетельства о потопе не оставили. На руках у нас ничего нет. Мы сейчас просто даже не можем пойти в администрацию и, элементарно, попросить выделить нам материальную помощь.

По дому пошли трещины

В пострадавшем от потопа доме проживает четверо человек. Татьяна, её дядя с сыном и бабушка.

— В понедельник собрались соседи и мы все вместе откачали воду насосами. Всё ушло в овраг, — говорит 21-летняя студентка ВГСПУ. — У нас так получилось, что за нашим земельным участком построили ЖК «Река». Сбоку засыпали овраг землёй и песком, и там стоит ЖК «Традиция». Я помню из детства, что там был большой овраг простиравшийся до конца улицы. Вода после дождей и паводка не шла к домам, а стекалась по оврагу. У нас за всю мою жизнь никогда не было потопа, чтобы затопило дом.

Вода затопила весь цокольный этаж

Девушка считает, что вода пришла в её дом из-за отсутствия нормального стока на улице Мичурина.

— Ландшафт изменился, и поэтому нас начало топить. Во время весеннего таяния снега, со всех выше расположенных улиц вода шла к нам, так как нету водостока. Талые воды стекались в овраг за нашим домом, находящегося на склоне этого оврага.

Пытаясь найти помощь у государства семья Столяровых столкнулась с бюрократическими препонами.

— Насчёт предоставления временного жилья у нас вначале отказывались принимать документы в МФЦ. В департаменте жилищной политики нам также отказали, — поделилась Татьяна Столярова. — Говорят, на основе чего нам будут предоставлять временное жильё, ведь на руках у нас нет ни одного заключения о состоянии дома. В понедельник мы ездили в районную администрацию и написали заявление. Во вторник к нам обещали направить комиссию.

Дом держится на половине кирпичной кладки стены

Жильцы затопленного дома опасаются, что откачивание из дома воды может стать помехой в соцподдержке.

— Прошло уже больше суток с момента потопа. В администрации нам сказали, что комиссия должна определить почему нас затопило, — говорит девушка. — Но сейчас всю воду мы откачали, а приезжавшие полицейские никаких документов об осмотре состояния дома нам не дали.

Для получения помощи Столяровым необходимо пройти через не один кабинет чиновников.

— Нам нужно будет на основе этого заключения ехать в комитет соцзащиты населения в отдел субсидий. Там уже владельцы дома должны написать заявление о выплате единовременной материальной помощи.

Масштаб разрушений оценит комиссия

Где будет жить дальше в Волгограде, Татьяна Столярова не знает.

— С временным жильём у всех будут проблемы. У меня нет доли, а значит и права собственности. Я здесь только временно прописана, хотя всю жизнь прожила в этом доме, — поделилась студентка. — В прошлом году я выписалась и зарегистрировалась в Краснодаре . Собственного жилья там нет. Так как учусь в Волгограде и нужно заканчивать университет, то оформила временную прописку в роднмо доме.

Тазики не помогли вынести воду

Подобная ситуация и у двоюродного брата Татьяны.

— По документам получается, что временное жильё могут выделить только бабушке и дяде. Мы с двоюродным братом остаёмся на улице. Есть надежда получить только место в общежитии университета, но всей семьёй мы жить вместе уже не будем.