Презентация электробуса и начало ремонта Буммашевской: о чем говорит Ижевск этим утром?

Доброе утро, читатели IZHLIFE! Сегодня 17 июля, вторник. Сегодня столбик термометра поднимется до + 29 градусов. Кстати, в этот день отмечают Всемирный день международного уголовного правосудия и День основания морской авиации ВМФ России

Коротко об интересном:

Франция решила закрыть торговое представительство в России; Комитет Госдумы одобрил законопроект о пенсионной реформе; Rolls Royce представил летающее такси; АвтоВАЗ снял с производства Lada Priora.

А теперь к ижевским новостям

Новинка!

Впервые в Ижевске тестируют электробус, который 16 июля вышел на маршрут 281. О запуске новинки и его преимуществах журналистам рассказал главный инженер ИПОПАТ Сергей Суворов

В столице Удмуртии начался ремонт проезжей части на улице Буммашевской. Ремонт проходит в рамках федерального приоритетного проекта Безопасные и качественные дороги. Согласно документации проекта, дорогу обновят на участке ул. Буммашевской от ул. 10 лет Октября до ул. Удмуртской.

Без воды

17 июля в Ижевске стартовали два этапа гидравлических испытаний теплосетей. В результате проверки на прочность трубопроводов без горячей воды останутся жители 280 домов в двух районах Ижевска.

Обычные герои

В детском саду при гимназии имени Кузебая Герда этим летом кипит работа: отцы детей, посещающих этот сад, готовят его к новому сезону. Своими руками мужчины смастерили домик с песочницей и планируют полностью обновить площадку.

Фото: архив редакции 100 лет со дня расстрела

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были убиты семеро членов императорской семьи. Участь Романовых разделили члены их свиты врач, повар, камердинер и горничная. Спастись удалось лишь 15-летнему ученику повара, которого большевики накануне расстрела отправили прочь под надуманным предлогом. Однако в доме Ипатьева мог находиться еще один человек Анна Кузьминых, приехавшая в Екатеринбург из Камбарского завода. О судьбе молодой женщины, покинувшей семью Николая II незадолго до расстрела, порталу IZHLIFE рассказал камбарский историк-архивист Разиф Мирзаянов.

Анна (справа) с матерью и сыном Иваном в 1916 году Фото: личный архив Разифа Мирзаянова Нужна помощь!

Уже 1,5 месяца неравнодушные ижевчане всем городом собирают деньги, чтобы спасти 4,5-летнего Арслана Шакирова. Мальчик болен мраморной болезнью нарушением обмена веществ, ведущим к поражениям в костях. Дети с таким диагнозом живут не более 5 лет, но у Арслана появился шанс на жизнь.

Как погодка?

Ижевчан с 17 по 20 июля ожидает жаркая и дождливая погода, сообщает Гидрометцентр России. Полный прогноз погоды на неделю читайте в нашем материале.

Обсудим?

Сегодня, 17 июля, утром на радио Адам спрашивают, где, когда и каку. практику вы проходили. Делитесь своими рассказами в группе радио Адам ВКонтакте.