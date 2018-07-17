Глава Колымы предлагает перевести регион на отопление электричеством

"Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) четыре года назад завершила строительство на Колыме ЛЭП «Центральная — Сокол — Палатка». Сейчас ДВЭУК занимается линией 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная» протяженностью более 370 километров. Объект планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года. Линия обеспечивает электричеством Магадан и позволяет направить дополнительную мощность на Яно-Колымскую золоторудную провинцию.

"Возможно, это будет эффективнее по затратам. Это не просчитывали здесь достаточно давно. Нам нужны эффективные технологии для использования их в социальной инфраструктуре. Газа здесь не будет, таскать постоянно мазут — это тоже сложно. У нас есть электричество, которое двигается до потребителя со скоростью света. А для того, чтобы доставить его в нужное место, у нас должен быть план развития территории, у нас должны быть инвесторы", — цитирует Носова правительство Колымы.

Дополняется, что Носов отметил и тот факт, что в Магаданской области возникла диспропорция с потреблением электроэнергии, что ложится бременем высоких тарифов на жителей и бизнес.

"Нам нужен реинжиниринг развития территории. Мы связываем с этим возможности улучшения качества жизни людей, в том числе, и в тех поселках, где мало населения. Уверен, что при развитии инженерной инфраструктуры поселки смогут получить развитие. Например, поселок Транспортный, где расположены два крупнейших ГОКа. Есть и другое направление — это развитие перспективных районов по освоению золота и цветных металлов. Туда тоже нужна электроэнергия. Это нам предстоит сделать", — заявил Носов.

Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» — лидер в реализации инвестиционных проектов по развитию электроэнергетической инфраструктуры ДФО. Компания, созданная в 2001 году для повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России», сейчас управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Объем инвестиционной программы компании в 2009–2017 годах составил 71 миллиард рублей. Акционерный капитал Общества превышает 60,2 миллиарда рублей.