Японские нефтяные компании могут отказаться от иранской нефти, сообщили СМИ 

Правительство США в июне направило предупреждения компаниям JXTG Holdings, Inc., Idemitsu Kosan Co., Ltd. и другим с требованием свести к нулю уровень закупок иранской нефти к 4 ноября. В связи с этим крупные японские банки, такие как Mitsubishi UFG и Mizuho направили нефтяным компаниям уведомления о возможности поэтапного приостановления сделок, связанных с иранской нефтью, и приостановкой их финансирования, если не произойдет изменений или продвижения в переговорах между Ираном и США.