Активисты ОНФ выявили ввоз мусора из Москвы в Тверскую область

По мнению общественников, компании, занимающиеся транспортировкой отходов, выстроили целую схему, которая позволяет свозить на свалки Тверской области мусор из других субъектов. ОНФ направил обращение в прокуратуру по факту незаконного ввоза мусора.

Представители ОНФ зафиксировали регулярное движение мусоровозов с номерами государственной регистрации Москвы Московской области либо без регистрационных номеров на территорию Калининского района Тверской области. Все автомобили останавливаются на базе на трассе М-10 «Москва — Санкт-Петербург », где выгружают контейнеры и возвращаются в свой регион. После этого на базу приезжают автомобили с маркировкой тверской компании, занимающейся транспортировкой мусора. Мусоровозы загружают контейнеры и увозят их с территории.

«Мы полагаем, что контейнеры, которые привозят из Московской области, заполнены мусором. О том, что трафик регулярный, говорят очевидцы, которые не раз наблюдали движение машин», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Яковлев . Он добавил, что территориальная схема обращения с отходами не предусматривает ввоз мусора из Москвы или Московской области на территорию Калининского района.

В ОНФ полагают, что перегруз мусора позволяет скрывать факт ввоза на территорию региона мусора из Москвы и Московской области, что в свою очередь приносит незаконные доходы предприятиям, задействованным в перевозке отходов.

«Информация о ввозе мусора из Москвы поступала из Конаковского, Кимрского, Калязинского районов», — сообщил Яковлев. Он отметил, что по данной теме ОНФ обращался в администрации районов, Росприроднадзор, Природоохранную прокуратуру. «По предыдущим обращениям у нас были ответы из администраций об отсутствии договоров на ввоз мусора из Москвы, но как видим, основания тем, кто занимается незаконным ввозом отходов, и не нужны. Сейчас мы обращаемся в областную прокуратуру и рассчитываем, что все собранные нами сведения будут изучены и проверены», — добавил Павел Яковлев.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, главная проблема с несанкционированным ввозом мусора на территорию Тверской области из других регионов заключается в недоработанности существующих территориальных схем по обращению с отходами.

«Сейчас мы получаем жалобы от граждан о том, что мусоровозы везут на территорию Тверской области отходы из других регионов. С одной стороны, эта ситуация обострилась из-за определенных сложностей с захоронением и утилизацией отходов на территории Московского региона и может трактоваться как «вынужденная необходимость». С другой стороны, такой завоз отходов совершенно непрозрачен и неконтролируем. Если бы существовали электронные модели территориальных схем, синхронизированные с терсхемами других регионов, то такие потоки можно было бы отслеживать в реальном времени в интернете. По решению этой проблемы существует несколько поручений президента, но они до сих пор не исполнены. Для того, чтобы эта проблема была решена системно, от органов власти необходимо как можно скорее подключиться к исполнению поручений главы государства», — резюмировал Миронов.

Добавим, что борьбу с незаконным ввозом мусора и несанкционированными свалками активисты ОНФ ведут в рамках проекта Народного фронта «Генеральная уборка». Полтора года назад общественники запустили открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора, незаконную свалку или сообщить об ином экологическом нарушении.