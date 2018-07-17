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Якутия намерена отойти от декларативных соглашений на ВЭФ
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Якутия намерена отойти от декларативных соглашений на ВЭФ 

ТАСС 50 минут назад
ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Якутии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планирует отказаться от декларативных соглашений, подписав несколько практических документов не только в области бизнеса, но и образования и культуры. Об этом в интервью ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев.
"Мы хотим отказаться от подписания громких декларативных соглашений на огромные суммы, которые в итоге так и остаются ничего не значащими документами. Мы намерены перейти к более практическим соглашениям. Соглашения, которые будут приносить практически плоды не только в бизнесе, но и, например, в образовании и культуре. С этой точки зрения у нас ряд проектов прорабатывается", — сказал Николаев.
В частности, по словам собеседника агентства, на полях форума планируется подписание соглашений с институтами развития и организациями Японии. «Японские министр экономики и министр инноваций и новых технологий были у нас в регионе в июне (на заседании консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству). Мы с ними договорились, что мы отдельно встретимся уже вовремя ВЭФ — обсудим ряд проектов, которые мы им предложили», — отметил он.
Ранее сообщалось, что стороны определили перспективные для сотрудничества отрасли, среди которых взаимодействие в сфере медицины, разработки месторождений на территории региона, а также вопросы цифровизации. Якутск может стать третьим в России городом, где будет реализован проект «Умный город» при поддержке японской стороны.
Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.
Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС.
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