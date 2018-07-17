Просто космос: какие музеи стали самыми популярными у футбольных фанатов

Москве составили рейтинг городских музеев, которые чаще всего посещали российские и иностранные туристы во время чемпионата мира по футболу — 2018. Всего с 14 июня по 15 июля 45 столичных музеев приняли более 23 тысяч человек по паспорту болельщика (именная карта зрителя для прохода на матчи мундиаля. — Прим. mos.ru ). Он позволил получить им 50-типроцентную скидку.

«Туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы. В топ-5 городских музеев вошли Музей космонавтики (более 16 тысяч посещений), Музей современного искусства (более 1,6 тысячи посещений), музей-заповедник «Царицыно» и Музей Москвы (более тысячи посещений в каждом), Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское» (почти 700 посещений)», — рассказал генеральный директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников

Помимо этого, болельщики пользовались чат-ботом Мосгортура, с помощью которого можно было отправиться на самостоятельную экскурсию по центру Москвы. В прогулки включены знаковые достопримечательности города, музеи и памятники архитектуры. С начала проведения чемпионата мира до 16 июля к виртуальному экскурсоводу обратились 16 тысяч человек.

Большинство из них — 94 процента — русскоязычные пользователи. Помимо этого, бот использовали англоговорящие туристы (пять процентов) и испаноязычные (один процент).

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Самыми популярными виртуальными экскурсиями стали маршруты от «Смоленской» до «Арбатской» по историческим местам, от «Кропоткинской» до «Китай-города» (от храма Христа Спасителя до палат бояр Романовых), а также от «Арбатской» до «Третьяковской» по дворянским местам.

Городские музеи привлекают все больше посетителей, создают особые условия для тех, кому интересны их экспозиции. Школьники со всего мира могут все лето бесплатно посещать музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы. Всего в списке 90 культурных площадок. Получить бесплатный билет для посещения основных экспозиций можно в кассе музеев. Московские учащиеся должны предъявить социальную карту школьника или карту «Москвенок», а детям из других регионов и стран ничего показывать при входе не надо.

ЧМ-2018 завершился финальным матчем на обновленном стадионе в «Лужниках», где сборная Франции обыграла команду Хорватии и второй раз в истории стала чемпионом мира.

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