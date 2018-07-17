Южная Корея и КНДР полностью восстановили западную линию связи между военными

ТОКИО, 17 июля. / ТАСС /. Республика Корея и КНДР полностью восстановили работу линии связи между вооруженными силами двух стран, которая проходит вдоль западного побережья Корейского полуострова. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

"Военная линия коммуникации в районе побережья Желтого моря была полностью восстановлена спустя 29 месяцев после прекращения работы в рамках договоренностей, предусмотренных Пханмунджомской декларацией. Эти меры будут способствовать снижению напряженности и укреплению доверия между двумя Кореями", — приводит агентство комментарий южнокорейского оборонного ведомства

Республика Корея и КНДР 14 июня провели первые за десять лет военные переговоры на уровне генералов. В ходе встречи военные представители Сеула Пхеньяна договорились полностью восстановить восточную и западную военные линии связи. Линия коммуникации между военными Южной Кореи и КНДР на западном участке границы была создана в 2002 году, на восточном — в 2003. Они позволяют поддерживать связь по телефону и факсу.

Работа западной линии связи была прекращена в 2016 году после того, как власти КНДР остановили работу расположенной на севере совместной с Южной Кореей Кэсонской промышленной зоны. Функционирование восточной линии связи было приостановлено в 2011 году на фоне военной напряженности между двумя корейскими государствами, а окончательно связь вышла из строя в результате лесного пожара в 2013 году.