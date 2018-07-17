Южная Корея и КНДР полностью восстановили западную линию связи между военными 

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР полностью восстановили работу линии связи между вооруженными силами двух стран, которая проходит вдоль западного побережья Корейского полуострова. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.
"Военная линия коммуникации в районе побережья Желтого моря была полностью восстановлена спустя 29 месяцев после прекращения работы в рамках договоренностей, предусмотренных Пханмунджомской декларацией. Эти меры будут способствовать снижению напряженности и укреплению доверия между двумя Кореями", — приводит агентство комментарий южнокорейского оборонного ведомства.
Республика Корея и КНДР 14 июня провели первые за десять лет военные переговоры на уровне генералов. В ходе встречи военные представители Сеула и Пхеньяна договорились полностью восстановить восточную и западную военные линии связи. Линия коммуникации между военными Южной Кореи и КНДР на западном участке границы была создана в 2002 году, на восточном — в 2003. Они позволяют поддерживать связь по телефону и факсу.
Работа западной линии связи была прекращена в 2016 году после того, как власти КНДР остановили работу расположенной на севере совместной с Южной Кореей Кэсонской промышленной зоны. Функционирование восточной линии связи было приостановлено в 2011 году на фоне военной напряженности между двумя корейскими государствами, а окончательно связь вышла из строя в результате лесного пожара в 2013 году.
Межкорейский саммит прошел 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом стал первой встречей лидеров Юга и Севера более чем за 10 лет. По итогам переговоров президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.