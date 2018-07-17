Работы по реставрации храма XVIII века на территории музея-заповедника «Царицыно» закончат в 2019 г.

Работы по реставрации храма Иконы Божией Матери «Живоносный источник» на территории музея-заповедника «Царицыно» закончат в 2019 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«На территории музея-заповедника «Царицыно» продолжается реставрация фасадов колокольни храма Иконы Божией Матери «Живоносный источник». Церковь, расположенная по адресу: ул. Дольская, вл. 2, является частью Царицынского дворцово-паркового ансамбля. Каменное здание возвели в 1722 г. по приказу российского политического деятеля и ученого, молдавского господаря Дмитрия Кантемира (1673–1723) по проекту неизвестного архитектора», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в XVIII веке храм служил усыпальницей рода Кантемиров. Храм является образцом елизаветинского барокко. Само здание церкви имеет форму восьмигранника, к нему примыкают прямоугольная трапезная и четырехъярусная колокольня. Дверные проемы и полукруглые окна украшены белокаменными наличниками, также фасады обрамляют карнизы и пилястры (плоские колонны). Колокольню украшают два живописных панно с изображением святых, а главный вход в храм декорирован мозаичным панно.

Алексея Емельянова. «Реставрация церкви в Царицыно, которая началась в апреле этого года, проходит в несколько этапов. В первую очередь специалисты начали реставрировать четырехъярусную колокольню — в здание несколько лет назад попала молния, из-за чего по одной из стен пошла трещина. Реставрация звонницы практически завершена — специалистам осталось выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Также в 2019 г. восстановят саму церковь и трапезную», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы

Отмечается, что в следующем году у здания церкви и трапезной восстановят не только фасады, но и внутреннее убранство — роспись, лепной декор и асфальтовый пол с мраморной крошкой. Храм Иконы Божией Матери «Живоносный источник» является объектом культурного наследия федерального значения. Все работы проводятся по согласованному с департаментом культурного наследия проекту и под контролем специалистов ведомства.